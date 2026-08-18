Charles Spencer publica un libro sobre la vida de su hermana, la fallecida Diana de Gales

Será un lanzamiento mundial que en España y Latinoamérica llegará un día después y correrá a cargo de Plaza & Janés (Penguin Random House), informó este martes el grupo editorial.

Con el trigésimo aniversario de la muerte de Diana en el horizonte (falleció el 31 de agosto de 1977), el conde ha plasmado por escrito sus recuerdos y pensamientos.

El literato ha optado por escribir la obra "en lugar de soportar nuevamente el malestar de leer las opiniones de otras personas, muchas de ellas basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas", indicó Spencer en declaraciones que recoge el comunicado.

Su hermano retrata a Diana de Gales como "una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades que vivió la vida con una intensidad extraordinaria y dejó el mundo mucho mejor de como lo encontró, a pesar de haberlo abandonado demasiado pronto".

Para el editor Daniel Bunyard de Penguin Random House en Reino Unido, este es un libro "de importancia histórica, porque narra la vida de una de las figuras más icónicas y culturalmente significativas del siglo XX" y está escrito "desde la perspectiva privilegiada de una intimidad incomparable".

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Charles Spencer, noveno de los Spencer, es autor de nueve libros, entre ellos cuatro títulos que se colocaron en la lista de más vendidos del periódico 'Sunday Times'.

El primer volumen de sus memorias, 'A Very Private School', estuvo en el número uno de la lista de más vendidos del diario y también trabajó como corresponsal de la cadena NBC News entre 1986 y 1995, además de presentar programas para History Channel. Actualmente es columnista del 'Financial Times'.

'El canto del cisne. Diana, mi hermana' aparecerá simultáneamente en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Irlanda, Estados Unidos y Canadá.

También se han vendido los derechos para otros doce idiomas y el libro se publicará en Brasil, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Quebec.

Diana de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 en París, en un accidente de tráfico. El coche en el que viajaba con Dodi Al Fayed se estrelló contra una columna del túnel del Alma, después de salir del hotel Ritz y mientras era perseguido por paparazis.