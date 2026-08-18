Muere Laura Cardoso, una de las grandes estrellas de la telenovela brasileña

La muerte de Cardoso ocurrida en la noche del lunes por causas que aún no fueron divulgadas, fue lamentada por el mundo de la cultura, que se volcó en homenajear a la longeva y prolífica actriz, con más de 100 trabajos a sus espaldas.

"Nuestra grande estrella se despidió. Laura Cardoso estará para siempre en nuestros corazones", informó su cuenta oficial de instagram.

Nacida en 1927 en São Paulo en el seno de una familia de inmigrantes portugueses, empezó su carrera todavía adolescente en las radionovelas, en una época en la que este formato cosechaba éxitos.

De las radionovelas saltó a la televisión en la década de los 50 y participó en las primeras telenovelas de Brasil, como 'Las pupilas del señor rector' (1970) o 'Los Inocentes' (1974).

Para la cadena Globo, epicentro de la producción audiovisual del país, protagonizó 'Mujeres de arena' (1993), 'Camino de las Indias' (2009) y 'Sol Naciente' (2016), entre otras.

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Al mismo tiempo, Cardoso se convirtió en un pilar de la escena teatral de São Paulo, con participaciones en producciones emblemáticas como 'Plantão 21' y 'Camino de salvación'.

"Espero haber dejado buenos ejemplos, recuerdos bonitos de trabajos y que todo lo bueno sea visto de nuevo", decía en una de sus últimas entrevistas, publicada en 2023 en el diario 'Folha de São Paulo'.

En esa entrevista afirmó que la televisión y el teatro habían sido sus "casas" y destacó la importancia del sector porque, dijo, "un país sin cultura muere".

Durante su trayectoria, la actriz recibió numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, el Premio Shell de teatro, varios Premios Grande Otelo por sus papeles en televisión y la Orden del Mérito Cultural, otorgado por el Gobierno brasileño.

El año pasado, Cardoso inauguró con una estrella el nuevo camino de la fama instalado en la sede de Globo.