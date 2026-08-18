Mundo
18 de agosto de 2026 a la - 09:10

Un lobo marino sudafricano, descendiente de una leyenda, es presentado en Praga

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En agosto de 2002, tras el desbordamiento del río Moldava, el zoo praguense quedó inundado y Gaston trató de salvar su vida, recorriendo la distancia de 250 kilómetros, primero por el Moldava y luego el Elba hasta Sajonia-Anhalt, en Alemania.

Por EFE

Allí fue capturado con éxito al cabo de varios días, pero durante el viaje de regreso a Praga murió de agotamiento.

Su descendiente es otro ejemplar nacido en el zoo checo después de siete años, y tras pesar 4,51 kilogramos el 5 de junio, dos meses y medio después ya tiene 14 kilogramos.

Su padre es Eda, también nacido en Praga y que fue trasladado en 2025 al zoo de Rostock (Alemania), y su madre es Daisy.

La cría sigue siendo dependiente de la leche materna, y “empezará a saborear el pescado en un año o año y medio”, explicó a EFE Filip Masek, portavoz del zoo.

Su nombre, de carácter sudafricano y cuatro sílabas, será dado a conocer el miércoles.