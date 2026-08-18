Unos dos mil sirios refugiados en Austria regresaron a su país desde la caída de Al Asad

La cifra se ha disparado sobre todo este año, con el retorno de 640 personas —a las que se sumarán otras 350 cuyas salidas ya están en preparación— gracias a un programa estatal de apoyo que incluye una ayuda financiera de hasta 3.000 euros por persona que acepte abandonar la república alpina de forma voluntaria.

Por otro lado, el ministro defendió el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno, al que atribuyó una drástica caída en el número de solicitantes de asilo.

Según datos del Ministerio del Interior, un total de 5.743 personas pidieron asilo en este país de nueve millones de habitantes entre enero y julio pasados, casi la mitad de las 10.445 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.

Además, desde principios de 2026, el número de personas deportadas ha superado al de quienes han presentado peticiones de asilo por primera vez.

La cifra mensual de "primeras solicitudes de asilo" en julio pasado, situada en 244 (frente a las 697 del mismo mes de 2025), representa el registro más bajo en diez años.

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Interior atribuye este descenso a la polémica suspensión temporal del derecho a la reagrupación familiar, al refuerzo de la cooperación policial con la vecina Hungría para frenar la migración irregular en sus fronteras externas con Serbia, y al impulso de las repatriaciones.

"Si entre enero y julio de 2025 se registraron 853 entradas mediante la vía de la reagrupación familiar, en el mismo periodo de 2026 únicamente se produjeron sesenta, restringidas de forma exclusiva a casos de extrema necesidad social", señaló el Ministerio.

"Con el fin de consolidar esta tendencia a largo plazo, la suspensión de la reagrupación familiar se prorrogó por decreto a principios de año durante seis meses adicionales y, en adelante, estará sujeta a un sistema de cuotas. La primera cuota será muy reducida", añadió.

Austria forma parte de un grupo de socios de la Unión Europea (UE) que busca negociar acuerdos con terceros países para instalar centros de acogida en los que recluir a los migrantes fuera del territorio comunitario mientras se procesa su repatriación o la respuesta a sus solicitudes de asilo.