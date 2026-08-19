Asistidas en Lisboa 32 personas, entre ellas 26 menores, por una intoxicación alimentaria

La misma fuente precisó que la incidencia se registró ayer, martes, y que este grupo se encontraba en un colegio de los Salesianos en Lisboa.
El centro educativo explicó hoy en un comunicado publicado en su web que no hay alumnos afectados, sino que se trata de un grupo que provenía de Francia y que se encontraba "temporalmente alojado" en sus instalaciones de forma gratuita.
Añadió que la escuela no les ofreció servicio de comidas: "Las comidas no son preparadas, suministradas ni supervisadas por los Salesianos de Lisboa", recalcó el colegio, que lamentó lo sucedido y les deseó "una rápida recuperación".
El canal CNN Portugal añadió que la alerta fue dada durante la medianoche y que algunos de los afectados fueron derivados a hospitales de la ciudad mientras se investiga el origen de la intoxicación.