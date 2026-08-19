Bloque opositor venezolano contabiliza 105 excarcelaciones tras anuncio de liberaciones

El conteo de la PUD es hasta las 12:30 hora local (16:30 GMT) de este miércoles, según detalló en su cuenta de X, donde también exigió "procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos".

A su juicio, para lograr la libertad de todos los presos políticos "solo se necesita voluntad política" y "nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas", según su propio conteo.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, había confirmado 81 excarcelados desde el pasado viernes hasta las 17:15 hora local del lunes (21:15 GMT), aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE el sábado que "lo más prudente" es esperar a que las personas excarceladas acudan a los tribunales para conocer bajo qué medidas fueron liberadas.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 300 según Foro Penal.

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El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.