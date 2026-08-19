Cámara de Comercio propone medidas urgentes para prevenir daños de El Niño en Perú

La propuesta, enviada al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, recoge "las lecciones aprendidas" durante el mismo fenómeno en 2017 y plantea un conjunto de herramientas legales que permitan actuar antes de que ocurran los mayores daños.

"La experiencia ha demostrado que actuar después de la emergencia resulta más costoso y menos efectivo. El país necesita decisiones inmediatas que fortalezcan la prevención, protejan a la población y aseguren la continuidad de la actividad económica", señaló el gremio empresarial.

Uno de los principales ejes está dirigido a preservar la liquidez de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y evitar interrupciones en las cadenas de suministro, para lo cual la CCL propuso que se emita un decreto de urgencia de reactivación financiera para las MYPE y empresas ubicadas en zonas de emergencia, que contemple líneas de garantía y reprogramación de deudas.

A ello se suma la propuesta de establecer facilidades tributarias extraordinarias para los contribuyentes de los distritos declarados en emergencia, como el aplazamiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta, fraccionamientos especiales y suspensión de intereses moratorios.

En materia de infraestructura, la propuesta contempla un régimen especial y simplificado de contratación pública de emergencia para ejecutar obras de prevención, como la descolmatación de ríos, encauzamientos, defensas ribereñas y limpieza de drenaje pluviales.

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En paralelo, plantea reforzar la transparencia y el control de los fondos destinados a enfrentar a El Niño, mediante un tablero público de ejecución en tiempo real y reportes periódicos al Congreso.

La propuesta incluye medidas para garantizar la continuidad de la infraestructura logística estratégica, mediante acciones preventivas en los accesos a los puertos del Callao, Paita y Chancay, los corredores viales del norte del país y la continuidad operativa aeroportuaria.

También propone establecer un régimen temporal de alivio regulatorio y simplificación administrativa para las empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia, y plantea un régimen temporal de flexibilidad laboral que permita implementar de manera ágil el teletrabajo cuando exista una paralización efectiva de actividades.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

Por otra parte, se espera que el Fenómeno de El Niño, que implica una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico con ondas que pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte" en el país.