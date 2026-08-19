Cepal insta a responder al envejecimiento con trabajo decente y protección universal

El primer impacto del cambio demográfico que atraviesa la región se sentirá a partir de 2028, cuando la población potencialmente dependiente comenzará a crecer de forma más acelerada que aquella en edad de trabajar, repasa el documento 'Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe', presentado durante la segunda jornada de trabajo de la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

"La región ha experimentado y continuará experimentando un proceso de envejecimiento bastante más rápido con respecto a otras regiones del mundo. Eso es consecuencia de la rápida disminución tanto de la fecundidad como de la mortalidad", dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, y señaló que en el 2050 habrá 1,8 veces más personas mayores que las que hay en este momento.

Actualmente, el 15,1 % de la población de la región tiene 60 años o más. Esta población representará el 25 % del total en el 2050 y el 38 % en el 2100.

"Una forma de entender la velocidad del proceso en nuestra región es diciendo que envejece en pocas décadas lo que a Europa le tocó en más de un siglo", señaló Salazar-Xirinachs y advirtió que "las consecuencias para las políticas públicas son masivas".

Por su parte, el director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade)-División de Población de la Cepal, Simone Cecchini, aseguró que la región "ha tenido una respuesta importantísima" ante este envejecimiento, pero persiste el desafío de superar "las pensiones insuficientes" que obligan a las personas mayores a seguir trabajando.

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Ante estos cambios, la Cepal entiende que los países deben adoptar políticas públicas enfocadas en "construir sociedades más resilientes al cambio demográfico y reducir desigualdades" y la primera área a trabajar es la inversión en protección social universal y la promoción del trabajo decente.

Cecchini recomendó "no ver esto solo como un gasto, sino como una oportunidad de inversión", ya que la región podría crear más de 31,3 millones de empleos en el área de cuidados hasta el 2035.

"Más que actuar sobre la variable demográfica lo que tenemos que hacer es poner a las personas en condiciones de llevar la vida que deseen", añadió.

Entre otros puntos, la Cepal insiste en promover el envejecimiento saludable, lo que incluye reducir las desigualdades sociales acumuladas y priorizar la salud mental de las personas mayores.