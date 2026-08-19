Comienza el Festival y Mundial de Tango en Buenos Aires con más de 2.000 artistas

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- La ciudad de Buenos Aires acoge desde este miércoles el Festival y Mundial de Tango BA, que reunirá a más de 2.000 artistas en una programación que se extenderá hasta el 2 de septiembre con conciertos, milongas, clases, exhibiciones y competencias de baile en más de 50 sedes de 34 barrios porteños.