Defensoría venezolana crea mesa de trabajo con ONG que pide liberación de presos políticos

"Instalamos la mesa técnica junto a la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, un espacio de diálogo institucional donde escuchamos a los familiares y verificamos caso por caso la situación de quienes se encuentran privados de libertad", indicó la institución en su cuenta de X.

La ONG, que también confirmó hoy en su cuenta de X la instalación de la mesa de trabajo, informó el pasado 11 de agosto que entregó a la Defensoría una lista de presos políticos.

Por su parte, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, aseguró entonces su "disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso", según una nota de prensa oficial.

El pasado viernes, el Gobierno de Venezuela anunció 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos.

Sin embargo, activistas de derechos humanos y políticos opositores pidieron claridad sobre la cifra, dado que organizaciones como Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, no habían podido confirmar la totalidad de las excarcelaciones.

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El sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por activistas y familiares de estos detenidos, dijo que "desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente".

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar a Caracas el pasado enero, el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado cientos de liberaciones.

Además, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años, que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas tenían libertad restringida.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, había registrado 894 excarcelaciones hasta el 13 de junio desde el pasado enero.