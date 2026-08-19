Detienen al principal sospechoso de haber asesinado a una mujer en Montevideo

Según informó el Ministerio del Interior, la mujer fue hallada en su domicilio con heridas de arma blanca y su pareja, un hombre de 28 años, dijo que se trató de un intento de suicidio.

La mujer fue trasladada a un centro médico, pero falleció al llegar y el relevamiento primario de Policía Científica develó que "las lesiones de la víctima no fueron autoinflingidas", por lo que el hombre quedó detenido.

Aunque no existían denuncias por parte de la víctima, el hombre cuenta con antecedentes penales e indagatorias por violencia doméstica, apuntó el Ministerio.

Este sería el decimosexto feminicidio consumado en lo que va del año, según el conteo del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 hasta la fecha.

La organización conceptualiza los feminicidios como "muertes violentas de mujeres por razones de género" y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o "por denuncias de familiares o amistades de las víctimas".

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En los quince crímenes previos —fueron asesinadas mujeres de entre 18 y 82 años— cinco agresores fueron imputados bajo el agravante de feminicidio.

El caso anterior sigue en investigación y ocurrió el pasado miércoles y se trata del asesinato de una joven de 25 años que fue atacada en la vía pública por un hombre armado. Antes de morir, la víctima alcanzó a decirle a la Policía que su pareja le estaba enviando ataques desde la cárcel.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en el país sudamericano, de las cuales el 58 % murieron en un contexto de violencia machista.