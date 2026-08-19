Díaz-Canel califica de "régimen fascista" a EE.UU. y habla de "genocidio" contra Cuba

Además, Díaz-Canel resaltó que Castro enseñó tres principios: "la independencia del país, la Revolución y los valores y las conquistas que el socialismo representa", antes de asegurar que bajo estas premisas se van a dar las transformaciones económicas y sociales, en referencia al paquete de 176 reformas aprobadas este junio que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla sumida en una profunda crisis desde hace más de seis años.

El hilo en X, con la etiqueta "100AñosConFidel" e imágenes conmemorativas de Castro, es similar al discurso que dio el pasado 13 de agosto, con ocasión del centenario, en un acto político en el que también participó el expresidente y hermano de Fidel, Raúl Castro (2008-2018).

Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.

La presión de EE.UU. está teniendo un evidente coste social en Cuba, con los apagones que imposibilitan una vida cotidiana mínimamente normal.

El transporte público prácticamente ha desaparecido, los hospitales ofrecen servicios mínimos, la industria está paralizada y, con los cortes eléctricos, los bancos, las oficinas estatales y las telecomunicaciones apenas funcionan.

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Se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales, provocando también un aumento en el descontento social con protestas pacíficas y esporádicas.