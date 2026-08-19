Diez días después del terremoto en Colombia, la tragedia sigue entre promesas y escándalos

Por primera vez desde que ocurrió el sismo de magnitud 7,4 el lunes de la semana pasada, el Gobierno elevó el martes a 312 las víctimas, una cifra que por primera vez coincide con el conteo del Instituto de Medicina Legal (IML) del país, que horas antes ya había publicado su balance.

La uniformidad de estos datos contrasta con una danza de cifras que llevó incluso al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a afirmar el viernes pasado que en Pereira habían entonces 140.000 damnificados de 41.600 familias, mientras que el día anterior había ubicado en 102.262 el número de afectados de 45.523 familias en todo el país.

"Yo creo que ese tipo de desfases entre entidades hace parte del proceso de ajuste que solamente se va a dar cuando entre a operar un sistema único de corte de incidentes, afectaciones y daños", dice a EFE Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia.

Ese sistema único de información, añade, debe ser alimentado por las instituciones que reportan las cifras contradictorias y depurarlas para brindar información transparente y evitar confusiones entre la ciudadanía.

Pese a que De la Espriella tardó varias horas en llegar a Bogotá para ponerse al frente de la crisis, que comenzó tres días después de que asumió el cargo, Libreros considera que el presidente y su Gobierno han hecho una intervención oportuna.

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"Mediáticamente han copado los espacios con presencia de altos funcionarios. Creo que hay una distribución por ministros, altos directores, que permiten enviar un mensaje institucional importante", expresa el experto y añade: "Nosotros no podemos olvidar que esa buena respuesta, con las dificultades que hubo, se da en la primera hora hábil del nuevo Gobierno".

Sin embargo, la atención de la crisis ha tenido algunas polémicas como la escapada turística a la ciudad caribeña de Santa Marta del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el fin de semana pasado en plena emergencia por el terremoto y con 134.282 viviendas averiadas y más de 29.680 derruidas.

Igualmente el mandatario recibió críticas por lanzar balones de fútbol con el logo de su partido, Defensores de la Patria, a una multitud que lo esperaba el fin de semana en Buenaventura, ciudad que tiene el principal puerto de Colombia en el Pacífico y fue una de las más afectadas por el sismo.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, por su parte, aseguró que era necesario proveer educación virtual a los niños del departamento del Chocó (oeste), algo prácticamente imposible en un contexto de pobreza, déficit crónico de infraestructuras y aislamiento geográfico de muchas de las comunidades afectadas.

"Ese tipo de salidas en falso como la del ministro de Vivienda, el tema de los balones y otro tipo de escándalos que se han venido conociendo (...) terminan por afectar la confianza de los ciudadanos que ya está resquebrajada por cuenta de la tragedia", explica Libreros.

El presidente De la Espriella estimó en 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, para lo cual declaró la emergencia económica.

San José del Palmar, el municipio del Chocó epicentro del terremoto, y las zonas del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas afrontan ahora una emergencia que se extiende mucho más allá del rescate: viviendas inhabitables, escuelas y negocios cerradas, familias que buscan recuperar sus pertenencias y comunidades que necesitan asistencia para comenzar de nuevo.

Para este propósito, los ciudadanos se han movilizado para donar decenas de miles de toneladas de ayuda humanitaria y algunos artistas, como Shakira, y futbolistas, como Jhon Airas, han anunciado grandes contribuciones.

Además, algunos de los mayores empresarios del país han donado en total más de 550.000 millones de pesos (unos 179 millones de dólares), algunos tras haber sido contactados por el nuevo Gobierno colombiano.

Para afrontar la reconstrucción, De la Espriella anunció asimismo la creación de un 'Fondo Milagro', que estará encargado de estructurar el plan de recuperación y tomará como referencia el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado tras el terremoto 1999 en la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, que dejó 1.185 muertos, y que está considerado a grandes rasgos como un ejemplo positivo.

Sin embargo, el Gobierno apenas ha concretado cómo va a articular las ayudas, más allá de mencionar subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron sus viviendas, alivios en los servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento.