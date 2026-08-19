Dos muertos y tres heridos en Bélgorod y Briansk por ataques ucranianos

Según las autoridades de Bélgorod, una mujer falleció en una carretera de la región al ser atacado el vehículo en el que viajaba.
En el mismo incidente resultó herido un hombre que ha sido hospitalizado.
Los ataques de drones en la misma carretera dejaron también otro herido, precisaron en el gabinete de crisis creado en Bélgorod.
Las autoridades de la vecina región de Briansk informaron por su parte de la muerte de una mujer, que se encontraba con su nieto cerca de un coche atacado por un dron.
El menor, que resultó herido, está recibiendo la ayuda médica necesaria, señaló el gobernador local, Yegor Kovalchuk.