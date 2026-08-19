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19 de agosto de 2026 a la - 13:00

El CAC-40 de París cae un 0,09 % y encadena siete sesiones en rojo

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París, 19 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este miércoles un 0,09 % y encadenó su séptima caída consecutiva, a pesar de la relajación del mercado de la deuda tras el anuncio de compra de obligaciones por parte del Tesoro estadounidense.

Por EFE

El CAC-40 cerró en los 8.501,91 puntos, con 21 valores en verde y 19 en rojo.

El banco Société Générale lideró las pérdidas, con una contracción del 3,79 %, seguido del fabricante de semiconductores STMicroelectronis, que cayó el 3,13 % tras el desplome del 7,64 % de la víspera.

El también banco Credit Agricole también destacó entre las pérdidas, con un retroceso del 2,59 %.

Con ganancias cerraron firmas del sector industrial, como los fabricantes de automóviles Stellantis y Renault, con subidas de un 5,84 % y 2,1 %, respectivamente; mientras que la consultora Capgemini subió un 2,84 %.