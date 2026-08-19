El chef José Andrés cree "erróneo" que Israel no vea delito en el ataque a su ONG en Gaza

"La decisión de las FDI es errónea y dolorosa para todos nosotros. No hubo excusa para los ataques contra nuestro equipo. No hay excusa para ningún ataque contra trabajadores humanitarios. Jamás olvidaremos a nuestros amigos, nuestros héroes, que perdieron la vida en Gaza", escribió el empresario español en su cuenta de X.

José Andrés añadió que estos trabajadores "murieron intentando alimentar a personas hambrientas. Nunca dejaremos de luchar por la verdad y la justicia para ellos, para sus familias y para todos los trabajadores humanitarios".

También WCK hizo público un comunicado en el que condenaban "enérgicamente" la versión del fiscal militar israelí sobre la muerte de los siete trabajadores y señalaban que discrepaban "profundamente de su decisión sobre las investigaciones penales de los ataques aéreos".

La ONG de José Andrés explicó a través de un comunicado que las tropas israelíes "sabían que nuestro equipo en Gaza estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza. Tenían una visión clara de nuestros vehículos humanitarios, claramente identificados, durante los prolongados y múltiples ataques aéreos. Conocían de antemano los movimientos, la identidad y las actividades de nuestro equipo".

Denunciaron que "la investigación militar mezcla diferentes cronologías y eventos" y aseguraron que seguirán exigiendo "verdad y justicia" y "una comisión independiente que investigue los ataques aéreos".

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En un informe difundido este miércoles por el Ejército israelí, se explica que la Fiscalía Militar determinó que las decisiones ese día de los comandantes respecto al convoy de WCK "no suscitaron sospechas razonables de conducta delictiva".

Según el Ejército de Israel, las tropas atacaron el convoy porque creyeron, erróneamente, que dentro había "operativos militares de Hamás", al confundir con miembros de este grupo islamista a personas desarmadas que habían subido a los vehículos.