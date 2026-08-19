El euro sube con fuerza hasta los 1,1680 dólares tras el anuncio del Tesoro de EE.UU.

El euro se cambiaba hacia las 15:15 horas GMT a 1,1664 dólares, frente a los 1,1585 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1605 dólares.

El Tesoro estadounidense dijo que al menos duplicará las recompras de bonos con vencimiento de entre 10 y 30 años.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años bajó hasta el 5,20 %, frente al 5,30 % del martes, máximo desde 2007.

En los mercados se han reducido las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés en septiembre y por ello baja el dólar y sube el euro, pero los inversores prestarán atención a las actas de la reunión de finales de julio, cuando mantuvo las tasas de interés en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

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La subida del precio del petróleo y el temor a la inflación ha disparado la rentabilidad de la deuda soberana.

Alemania colocó hoy deuda a diez años (Bund) a una rentabilidad media del 3,26 %.

La inflación subió en la zona del euro en julio hasta el 2,9 % interanual por el encarecimiento de la energía (2,8 % en junio y un 2 % en julio del año pasado).

La subyacente, que descuenta la energía, alimentos, alcohol y tabaco, también subió en julio hasta el 2,5 % (2,4 % en junio).

Pero la apreciación del euro frente al dólar será contenida debido a los elevados precios del gas natural europeo y antes de que la Fed publique las actas, consideró el analista de ING Chris Turner.

El encarecimiento del gas natural deja a las empresas europeas en una desventaja respecto a EE.UU., según Turner.

El precio del gas natural llegó hoy a máximo desde el comienzo de la guerra en Irán y el contrato de referencia de futuros de gas natural TTF para entrega en un mes se pagó en Ámsterdam a 64,60 euros por megavatio hora (MWh), máximo desde mediados de marzo, porque el estrecho de Ormuz está cerrado (antes de la guerra costaba unos 30 euros).

No obstante, los elevados precios de la energía llevarán al BCE a aplicar una política monetaria restrictiva porque su objetivo es una inflación del 2 % y esto impulsa al euro.

El economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, dijo el martes que la inflación se situará cerca del 3 % el resto del año.

Lane prevé que el fenómeno meteorológico de El Niño encarecerá los alimentos.

Los mercados prevén que el BCE subirá en septiembre los tipos de interés a los depósitos de los bancos, ahora en el 2,25 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1570 y 1,1677 dólares.