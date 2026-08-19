El fuego sigue arrasando bosques en Serbia y se anuncia una nueva ola de calor

Aunque hasta ahora los equipos de extinción han logrado impedir que las llamas lleguen a las viviendas y a una cercana central de energía solar, Solaris, las autoridades locales han declarado el estado de emergencia en tres poblaciones -Velesnica, Velika Kamenica y Podvrska-, informó la televisión Nova S.

Este fuego se suma a una docena más que arden en Serbia, incluido el que desde hace dos semanas arrasa la reserva natural del arenal de Deliblato, en el norte del país, que en las últimas horas se ha extendido hacia las localidades de Grebenac y Kajtasovo.

Más de 3.500 hectáreas de ecosistemas protegidos han sido calcinadas por las llamas en este arenal, el mayor de Europa.

El Instituto Hidrometeorológico Público (RHMZ) anunció hoy una nueva ola de calor extremo con una situación especialmente crítica en casi todo el país.

En la franja comprendida entre la frontera con Hungría, en el norte, y Macedonia del Norte, en el sur, ha declarado una alerta 'roja' a partir de mañana, jueves, hasta el martes, pues se esperan temperaturas de hasta 42 grados.

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El diario ‘Politika’ informa de que Rusia ha enviado a Serbia, por petición de Belgrado y por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, un avión Il-76 para ayudar a extinguir los incendios forestales.