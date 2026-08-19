El ministro de Defensa búlgaro niega que haya amenazas iraníes a la seguridad de su país

"No me guío por los artículos de prensa, sino por los documentos que recibo de nuestros servicios de seguridad. Ayer recibí un documento del Servicio de Inteligencia Militar que afirma claramente que no existe ninguna amenaza directa a nuestra seguridad nacional. No hay peligro para las bases donde se despliegan aeronaves estadounidenses ni para otros emplazamientos en territorio búlgaro", aseguró Stoyanov a la prensa local en Sofía.

El ministro respondió así a un artículo publicado este miércoles por el diario británico Financial Times que afirma, citando a dos fuentes de Teherán "cercanas al régimen", que Irán contempla posibles represalias contra activos de Estados Unidos en el sureste de Europa, como en Bulgaria, si Washington intensifica los ataques contra la República Islámica.

"Son opiniones que generan un pánico innecesario entre la población y no hay necesidad de ellas", consideró Stoyanov, al tiempo que reveló que su equipo ha contactado a Londres en este contexto.

"Hoy solicitamos información al Reino Unido en relación con este artículo del FT. No hay ningún cambio en el entorno de seguridad", dijo.

Las declaraciones de Stoyanov tuvieron lugar pocas horas después de que su colega de Interior, Ivan Demerdzhiev, asegurara en una rueda de prensa que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se han reforzado las medidas de seguridad en este país balcánico miembro de la OTAN.

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Especialmente en la base aérea de Bezmer -en el centro del país y donde hay desplegados aviones estadounidenses- se están aplicando "todas las medidas posibles", afirmó.

El pasado julio, el Parlamento búlgaro autorizó el despliegue de hasta ocho aviones cisterna estadounidenses en la base de Bezmer para operaciones de reabastecimiento en Oriente Medio.

Según medios locales, actualmente hay dos aeronaves estacionadas en la base, aunque el Ministerio de Defensa no ha confirmado oficialmente ninguna cifra.

Bulgaria anunció el martes la recepción de dos sistemas antidrones de los diez adquiridos a la empresa estadounidense Axon, en un contexto de refuerzo de la seguridad aérea tras la reciente incursión de un dron ucraniano procedente de Rumanía.

Según una de las fuentes citadas por el FT, Chipre también figura entre los posibles objetivos de represalia iraní, isla donde una base aérea británica ya fue atacada por un dron en marzo.