El petróleo de Texas sube un 1,05 % por el aumento de tensión en Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, ganaron 0,89 dólares respecto al cierre anterior.

Emiratos Árabes Unidos anunció el martes la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

El anuncio se produjo después de que el Ministerio de Defensa emiratí informara de que sus sistemas de defensa aérea habían detectado "dos misiles balísticos lanzados desde Irán" contra el país.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que "no hay conversaciones ni diálogos en curso ni programados" con la nación persa y que "el bloqueo naval sigue plenamente vigente", y además insistió en que el estrecho de Ormuz se encuentra "abierto y operativo".

El lunes expiró el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento firmado entre ambos países el pasado junio, que establecía el fin de las hostilidades, la reapertura de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.

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En el plano doméstico, las reservas de crudo en Estados Unidos aumentaron en 4,4 millones de barriles, hasta los 428,8 millones, la semana pasada, según divulgó este miércoles la Administración de Información Energética.