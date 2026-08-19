Fráncfort cae un 0,14 % pese al anuncio del Tesoro estadounidense

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 0,14 % al cierre, hasta 26.091,33 puntos.
Alemania colocó hoy deuda a diez años (Bund) a una rentabilidad media del 3,26 %.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años está en el 4,6 % y la del bono a 30 años en el 5,2 % después de que el Tesoro estadounidense dijera que va a duplicar las recompras de deuda.
La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a 30 años llegó el martes al 5,3 %, máximo desde 2007 tras ventas masivas por la preocupación por las finanzas de EE.UU..
La subida de los tipos de interés de la renta fija a largo plazo en los mercados cuestiona la viabilidad de las inversiones anunciadas en la inteligencia artificial si encarece la financiación y arrastra a la baja a los fabricantes de chips.
Algunas noticias no lograron frenar la corrección de los valores tecnológicos en Fráncfort, como la recompra de acciones del fabricante de chips coreano SK Hynix y un acuerdo en semiconductores entre Google y Marvell Technology.
El fabricante de chips Infineon bajó un 3,9 %, hasta 54,98 euros, pero el de software para empresas SAP subió un 1,9 %, hasta 185,90 euros.
La empresa de armamento Rheinmetall cayó un 2,9 %, hasta 1.178,80 euros, la reaseguradora Hannover Rück cedió un 2,2 %, hasta 250,60 euros, y la constructora Hochtief, controlada por ACS, bajó un 1,9 %, hasta 425 euros.
El fabricante automovilístico Volkswagen ganó un 2,5 %, hasta 74,84 euros, mientras el grupo químico BASF subió un 1,6 %, hasta 51,79 euros.
La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen avanzó un 2 %, hasta 37,59 euros, después que Merck & Co y Moderna anunciaran éxitos con una vacuna basada en ARN mensajero para que el cuerpo fabrique proteínas terapéuticas contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel.