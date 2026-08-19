Gobierno colombiano busca reactivar exportaciones carbón a Israel tras suspensión de Petro

"El Gobierno no puede basarse en ideología, debe basarse sobre todo en qué requiere el país", afirmó este miércoles el viceministro de Minas, Luis Madriñán, a periodistas tras participar en una reunión con representantes de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón).

El funcionario señaló que desde esa cartera "no hay ninguna restricción para que los comercializadores de carbón puedan llevar su producto".

El viceministro señaló que, junto con el Ministerio de Hacienda, participó la víspera en reuniones con el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A) para derogar los decretos que impiden la exportación de carbón a Israel y retomar la comercialización de este mineral.

Petro suspendió en junio de 2024 las exportaciones de carbón a Israel, una decisión adoptada en el contexto de rechazo a la ofensiva israelí en Gaza y que afectó a uno de los principales mercados para el carbón colombiano.

El presidente de la Fenalcarbón, Carlos Cante, agradeció la decisión de avanzar hacia el levantamiento de la restricción y afirmó que el sector espera que la medida se concrete mediante la derogación de la norma que impedía esas ventas.

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Cante aseguró que la suspensión de las exportaciones hacia Israel supuso una reducción de unos 3,5 millones de toneladas anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares, destinadas a ese mercado y afectó no solo los volúmenes de venta, sino también la confianza de los compradores internacionales en Colombia.

"Ayer se realizó el Comité Triple A en donde se aprobó la expedición de este decreto de derogatoria", aunque aún no se materializa, comentó Cante.

Por lo anterior, agregó que se espera que "no sólo se tome esta medida (la derogación), sino que también se restablezcan relaciones comerciales con otros países con los que hemos tenido conflicto precisamente por la falta de diplomacia comercial del Gobierno que terminó".

Fenalcarbón advirtió que levantar la restricción no significa que Colombia vaya a recuperar inmediatamente el mercado perdido.

Según explicó Cante, tras la prohibición Israel comenzó a comprar carbón a Sudáfrica y aumentó el uso de gas en algunas de sus plantas de generación térmica.

"Poder recuperar ese mercado en ese volumen que tenía Colombia va a ser muy complicado", sostuvo Cante, quien señaló que los productores colombianos tuvieron que redirigir parte del carbón hacia otros destinos, principalmente en América Latina.

La recuperación de ese mercado forma parte de una agenda más amplia que el sector minero plantea al nuevo Gobierno para recuperar la producción y las exportaciones de carbón y coque (combustible derivado de carbón metalúrgico o coquizable).

Fenalcarbón apuntó que entre 2022 y 2026 Colombia perdió cerca de 10 millones de toneladas de producción y exportaciones de carbón y coque.

Madriñán también defendió el uso del carbón como parte de la seguridad energética de Colombia y señaló que el país cuenta con reservas probadas superiores a 400 millones de toneladas, que no deberían desaprovecharse mientras Colombia avanza en la transición energética.