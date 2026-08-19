Gremio empresarial venezolano y ProColombia acuerdan impulsar el comercio bilateral

En una publicación en X, Consecomercio explicó que la ruta se definió tras un encuentro virtual entre el presidente de la organización, José Gregorio Rodríguez; su directora ejecutiva, Josefina Salvatierra, y el director de ProColombia en Venezuela, Carlos Luna, "con el propósito de fortalecer la integración empresarial y dinamizar la relación económica entre ambas naciones".

ProColombia abordó oportunidades en el sector minorista (retail), industria 4.0 (transformación digital de la manufactura y la producción), calzado, agricultura, química, materiales de construcción, envases, empaques y plásticos.

Por su parte, Consecomercio proyectó la apertura hacia áreas como la agroforestería, petroquímica y nanotecnología.

Ambas organizaciones, de acuerdo a la publicación, también conversaron sobre la promoción del turismo y apuntaron a la creación de un proyecto para la apertura de nuevas rutas aéreas directas entre ciudades de ambos países y la "optimización de políticas migratorias".

Igualmente, propusieron establecer mesas de trabajo conjuntas con gremios como la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el Consejo Superior de Turismo de Venezuela (Conseturismo), la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco), entre otros, para articular la integración regional.

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"La jornada concluyó con el compromiso de establecer una próxima reunión junto al embajador de Colombia en Venezuela para formalizar una agenda de trabajo bilateral de impacto continuo", añadió Consecomercio.

Colombia y Venezuela, que comparten unos 2.129 kilómetros de frontera, han mantenido un comercio bilateral fluido que en 2008 llevó el intercambio de bienes y servicios hasta los 7.000 millones de dólares, pero que con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones en 2019 cayó a 222 millones de dólares en 2022.

Con la llegada de Gustavo Petro al poder, en 2022, se reanudaron a finales de ese año las relaciones comerciales y en 2025 el comercio entre ambos países alcanzó los 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % con respecto a los 1.124 millones de dólares de 2024, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia.