Investigan por diez nuevas violaciones a Le Scouarnec, el mayor pederasta de Francia

En un comunicado, la fiscal de Lorient, Laëtitia Mirande, explicó que durante el juicio aparecieron o se confirmaron "nuevos delitos" y la Fiscalía recibió "denuncias complementarias".

Por ello, se ha abierto una investigación judicial por "40 hechos de agresiones sexuales" y "10 hechos de violaciones" a menores de 15 años. "Los hechos contemplados, no prescritos", datan de entre 1987 y 2017 y "afectan a 48 víctimas", agregó Mirande.

Estas nuevas investigaciones contra Le Scouarnec, de 75 años, podrían significar la apertura de un nuevo proceso, después del celebrado en 2025 en Vannes (oeste de Francia).

En ese mediático juicio, el médico admitió todos los hechos que se le imputaban. Él mismo apuntaba con detalle en un cuaderno todos los delitos y sus víctimas, de una media de 11 años, lo que permitió a los investigadores identificar a los 299 pacientes de los que abusó de 1989 a 2014.

El cirujano especialista en aparato digestivo cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia. En 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.