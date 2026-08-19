La Bolsa de Milán baja un 0,75 % pendiente de Oriente Medio

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,73 % hasta situarse en los 55.212, 23 enteros.
Durante la jornada cambiaron de manos 313 millones de acciones por un valor de unos 3.057 millones de euros (unos 3.566 millones de dólares).
Las empresas con peores resultados de la jornada estuvieron lideradas por STMicroelectronics, que bajó un 3,02 %, seguida de la aseguradora Unipol (-2,54 %); el fabricante de audífonos Amplifon (-2,28 %); Banca Monte Paschi Siena (-2,19 %) y Mediobanca (-2,01 %).
En contraste, el gigante automovilístico Stellantis firmó el mejor desempeño de la jornada con una subida del 5,90 %.
Le siguieron el grupo de coches de lujo Ferrari (1,43 %), la firma de moda de lujo Moncler (1,06 %), los laboratorios Recordati (0,95 %) y el título energético Hera (0,95 %).