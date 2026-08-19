La Bolsa de Milán baja un 0,75 % pendiente de Oriente Medio

Roma, 19 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,75 % hasta los 52.618,20 puntos, en una sesión de nuevo marcada por la incertidumbre en Oriente Medio y el anuncio de Estados Unidos de que duplicará el volumen de sus recompras de deuda.