La Bolsa española baja el 0,44 % pendiente de Oriente Medio y de la deuda soberana

El principal parqué del mercado, el IBEX 35, perdió 87,4 puntos, ese 0,44 % y terminó de negociar en 18.847,5 puntos. En el año se revaloriza el 14,67 %.

Pese a que el selectivo abría con tendencia plana (+0,02 %), pronto se decantaba por un tono negativo que mantuvo en la mayor parte de una jornada en la que se alejó aún más de los 20.000 puntos que perdió el lunes y con la que encadenó seis sesiones consecutivas de descensos.

La compañía del sector salud Grifols repuntó el 3,32 % como el valor más alcista de los 35 alentado por el gran ascenso del 130 % de la farmacéutica estadounidense Moderna, tras el anuncio del posible éxito de su vacuna contra el melanoma, por detrás, Laboratorios Rovi también subió el 2,93 %; la textil Inditex, el 2,14 %; y Solaria (energía solar), el 1,83 %.

En el lado contrario destacaron las pérdidas del sector bancario, afectado por la caída en la compra de bonos. Caixabank, perdió el 2,01 % como el más bajista de la tabla; Unicaja, el 1,78 %; Bankinter, el 1,7 %; Banco Santander, el 1,24 %; y Banco Sabadell, el 1,25 %; y BBVA, el 1,05 %.