La Fiscalía de Bolivia pedirá 180 días de prisión preventiva para el argentino Cerimedo

"En las próximas horas la comisión de fiscales va a formalizar la imputación y en un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida. Se solicitará la prisión preventiva por un plazo de 180 días", dijo a los medios el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Zeballos reiteró que Cerimedo es el "principal acusado" del hecho y que permanece aprehendido en celdas policiales.

La fiscal Yolanda Aguilera, que integra la comisión que investiga el suceso, señaló por su parte que ya se tomó la declaración de la víctima, la abogada Nadia Beller, mientras que Cerimedo "se abstuvo de declarar".

"Se colectó también las grabaciones de las cámaras de seguridad y también se realizaron otros actos investigativos", indicó Aguilera.

Cerimedo, que fue asesor del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, afronta una investigación en Bolivia por presunta tentativa de feminicidio en contra de Beller.

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El ataque ocurrió en las puertas de un hotel en la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima, cuando dos hombres vestidos como repartidores de comida a domicilio se acercaron a Beller, uno le disparó varias veces y el segundo le robó sus pertenencias, según confirmaron la Policía y la Fiscalía.

Cerimedo fue detenido el martes en la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, a donde llegó procedente de La Paz horas después del ataque armado.

Beller, que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y pidió que la investigación no sea declarada en reserva para poder acceder a las investigaciones del caso.

El caso puso el foco en el vínculo entre Cerimedo y el presidente boliviano, Rodrigo Paz, cuyos detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que el argentino fue "asesor personal" del actual gobernante, una relación que el Gobierno boliviano niega en esos términos.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el martes que Cerimedo no fue asesor, sino "un colaborador cercano" de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025 y que posteriormente "siguió colaborando" en algunos "temas concretos de comunicación", sin formar parte de la estructura del Estado.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.