La OEA reunirá a sus cancilleres para actuar ante la suspensión de elecciones en Nicaragua

La resolución -aprobada por 26 países, la abstención de México y el voto en contra de Brasil- propone "el nivel más alto de consulta diplomática al alcance" de la OEA, declaró el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien pidió al organismo mostrar "más que palabras en un papel".

"Los estados miembros de la OEA tenemos la obligación de abordar cuestiones que son de interés común para los estados de las Américas y no tenemos que estar ociosos allí simplemente condenando acciones. Tenemos un mecanismo al amparo de la carta y tenemos que usarlo", justificó Kozak.

La resolución de hoy está precedida por una condena de los daños provocados por el Gobierno de Ortega, entre los que los miembros de la OEA alertaron el deterioro democrático y la actual situación de "emergencia".

El Estado de Nicaragua se retiró de la organización en 2023, después que el presidente nicaragüense activara el proceso para abandonar el organismo por sus críticas a los comicios presidenciales en los que fue reelegido.

La Asamblea General de la OEA descalificó las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021 que se celebraron con los principales candidatos opositores en prisión y resolvió que "no fueron libres, justas ni transparentes".

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Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Sin embargo, el pasado 19 de julio Ortega sentenció, durante un acto público para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".