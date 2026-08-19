Los miembros no permanentes de Consejo de Seguridad de la ONU exigen desbloquear el órgano

El embajador de Liberia ante la ONU, Lewis Garseedah Brown, compareció a las puertas del Consejo junto a los otros nueve miembros no permanentes: Baréin, Colombia, República Democrática del Congo, Dinamarca, Grecia, Letonia, Pakistán, Panamá y Somalia.

También participaron los cinco países que tomarán posesión en 2027: Austria, Kirguistán, Portugal, Trinidad y Tobago y Zimbabue.

Brown lamentó el retraso en la elección de las presidencias y vicepresidencias de los órganos subsidiarios del Consejo ocho meses después de que iniciara el año.

"Se trata del retraso más prolongado en la historia del Consejo y de una situación sin precedentes que socava la eficacia, la credibilidad y la integridad institucional del Consejo de Seguridad", declaró.

El embajador de Liberia reivindicó la importancia de estos órganos y afirmó que "la persistente ausencia" de presidencias y vicepresidencias designadas perturba su labor y la del órgano.

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Según dijo, los miembros no permanentes, que se eligen para un mandato de dos años, han demostrado "flexibilidad y presentado propuestas equilibradas" para hacer avanzar al órgano.

"El actual bloqueo no puede atribuirse a una falta de soluciones prácticas, sino más bien a la persistente falta de la flexibilidad y el compromiso necesarios para alcanzar un acuerdo", añadió Brown al respecto.

El embajador liberiano pidió a todos los miembros, "en particular a aquellos que siguen bloqueando el acuerdo", que demuestren su voluntad política para acabar con esta situación.

Pese a que no se hizo mención explícita a los cinco miembros permanentes, sus embajadores fueron los únicos que no participaron en la declaración.

Esta denuncia aumenta los señalamientos al órgano por quienes aseguran que las decisiones del Consejo de Seguridad quedan supeditas a la voluntad de las cinco potencias con poder de veto.

La intervención tuvo lugar a las puertas del Consejo de Seguridad y minutos antes de un debate organizado por Dinamarca, que este mes ostenta la presidencia rotatoria, sobre los métodos de trabajo del órgano.