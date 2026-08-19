Lula refuerza el discurso de defensa de la soberanía en un centro militar de submarinos

Lula dijo que el submarino, que está en proceso de construcción en las instalaciones de la Marina en el estado de São Paulo, es una "prioridad".

"No tenemos soberanía nacional por el hecho de hacer discursos (...); tenemos que estar preparados para que (otros países) sepan que tenemos la fuerza de decir 'no'", declaró.

El mandatario añadió que Brasil, con el tamaño de su territorio, no puede estar con la "cabeza agachada" para siempre.

En ese sentido, Lula se comprometió a conseguir los recursos para "terminar de una vez por todas" el submarino, cuya fecha de conclusión ha sido aplazada por falta de presupuesto y ahora está prevista para 2038.

Las declaraciones del presidente refuerzan el discurso de defensa de la soberanía que ha esgrimido en los últimos meses, a medida que se acercan los comicios de octubre y crecen los embates con el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

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Durante el lanzamiento de su campaña el pasado domingo, Lula afirmó que no permitiría a ninguna potencia extranjera llevarse los minerales críticos de Brasil y que estos serían procesados en el propio país para beneficiar a la población.

El presidente ha sido muy crítico con la política intervencionista de Trump, especialmente en Venezuela, y lo ha acusado de creerse "emperador del mundo".

Además, su Gobierno ha denunciado acciones estadounidenses recientes contra Brasil, como la revocación del visado de la embajadora en Washington, como un intento de interferir en los comicios y favorecer al candidato derechista Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula.