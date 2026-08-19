Más de 1.300 incendios forestales arrasan 9.760 hectáreas en Ecuador desde julio

En julio se registraron 631 incendios, con unas 2.670 hectáreas afectadas, mientras que en los primeros 19 días de agosto se contabilizaron 683 fuegos que arrasaron 7.090 hectáreas, lo que convierte a este mes en más afectado de 2026.

Las provincias con mayor número de incendios fueron Pichincha, con 374; Imbabura, con 263; Azuay, con 162, y Chimborazo, con 120, todas ubicadas en la región andina.

Sin embargo, por superficie afectada, Imbabura encabeza la lista con 3.753 hectáreas, seguida de Loja (2.527), Pichincha (1.094) y Carchi (922), fronteriza con Colombia.

Para hacer frente a los incendios, las autoridades movilizaron durante este periodo 1.762 recursos, entre ellos 326 técnicos especializados y alrededor de 639 personas pertenecientes a distintas instituciones, comunidades, cuerpos de guardaparques y grupos de vigilancia.

También fueron empleados siete drones, cuatro helicópteros, 220 batefuegos, 56 camionetas, 41 tanqueros, 39 unidades de combate y 31 unidades de rescate.

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En las operaciones aéreas se realizaron 24 intervenciones y 137 descargas, con un total de 281.850 litros de agua vertidos principalmente sobre incendios registrados en Pichincha e Imbabura.

Entre los siniestros de mayor magnitud de las últimas jornadas figura el de Cotacachi, en Imbabura, extinguido el pasado 15 de agosto tras afectar 690 hectáreas; el de Tanlahua y Pululahua, en Pichincha, que arrasó unas 450 hectáreas; y el registrado en varios sectores de Carchi, con unas 200 hectáreas afectadas.

Hasta las 08:00 hora local (13:00 GMT) de este miércoles permanecían activos tres incendios forestales, dos de ellos en el municipio de Montúfar, en la provincia andina de Carchi, y otro en Catamayo, en la también andina Loja.

La SNGR señaló que hasta el momento no ha sido necesario solicitar cooperación internacional, ya que los incendios han podido ser atendidos con capacidades nacionales, y llamó a reforzar la prevención y el control de quemas ante la época seca que atraviesa el país.