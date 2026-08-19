Más de un millón de fans hacen fila virtual para entradas a conciertos de Bad Bunny

La boletería de PR Tickets comenzó a vender entradas a las 10:00 hora local (14:00 GMT) para las funciones producidas por Noah Assad Presents y Move Concerts y ya se ha notificado reventa de entradas.

Tras realizar decenas de presentaciones y subir al escenario de estadios en 22 ciudades de cuatro continentes, el artista concluye el tour donde lo comenzó con su histórica Residencia, en su tierra natal.

La venta es exclusiva para clientes con tarjetas de Banco Popular, de manera virtual, se permite un máximo de cuatro boletos por transacción y una transacción por tarjeta.

Las inmediaciones del estadio que contarán con un mercado local y experiencias de patrocinadores, no estarán abiertas al público que no cuente con boleto para el evento.

Las puertas abrirán a las 11:30 hora local (15:30 GMT), los conciertos comenzarán a las 18:00 hora local (22:00 GMT) y no habrá estacionamiento disponible en los predios del auditorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se prohíbe acceder al recinto con sombrillas, morrales, carteras grandes, sillas, neveritas, cámaras profesionales, sustancias controladas, armas y/o objetos punzantes, bebida, comida, palo selfie o caretas.

Este año, Bad Bunny logró varios hitos como ser el primer artista en ganar un Grammy a Mejor álbum del año por un disco completamente en español por ‘Debí Tirar Más Fotos’.

Así como convertirse en el primer artista latino en recaudar 1.000 millones de dólares en giras por la venta de boletos y sin cantar en inglés, según reportó en junio la revista Billboard.