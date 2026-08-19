México detiene a nueve miembros de un grupo criminal tras bloqueos viales en Michoacán

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó que entre los detenidos se encuentran Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, identificadas como la hija y la pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio ‘N’, alias Tío Lako, señalado por las autoridades como jefe regional de una organización criminal en Michoacán y Jalisco (oeste).

Las autoridades no identificaron la organización a la que pertenecen los arrestados, pero medios mexicanos vinculan al ‘Tío Lako’ con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos del narcotráfico más poderosos del país y con una fuerte presencia en Michoacán.

Los arrestos, apuntó la dependencia, ocurrieron “derivados de trabajos de investigación e inteligencia” en el estado, en los que participaron integrantes de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, durante el operativo las autoridades aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, drogas, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico.

Las detenciones provocaron desde las primeras horas de este miércoles una reacción de grupos criminales, que bloquearon más de una veintena de carreteras y quemaron vehículos en diferentes zonas de Michoacán. El sistema de videovigilancia estatal llegó a registrar al menos 24 puntos afectados.

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Horas antes de conocerse las capturas, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que la violencia respondía a una operación federal iniciada durante la madrugada.

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina, donde aseguró que la Secretaría de Defensa y otros cuerpos de seguridad habían desplegado “todos los elementos que sean necesarios para apoyar”.

Tras los bloqueos, las autoridades civiles y militares activaron el denominado Plan Antibloqueo para recuperar las vías de comunicación y garantizar la circulación.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró posteriormente que las fuerzas de seguridad habían restablecido por completo el tránsito en Morelia, Zacapu, Tzintzuntzan, Tangancícuaro, Coeneo, Zamora, Panindícuaro, Nahuatzen y Paracho.

“Mantenemos presencia permanente en las carreteras para garantizar su seguridad y un tránsito fluido”, señaló el mandatario estatal.

Michoacán es uno de los estados más golpeados por la violencia del crimen organizado en México y escenario de disputas entre distintas organizaciones por el control de territorios y actividades ilícitas.

‘Tío Lako’ ha sido identificado en reportes previos como uno de los líderes regionales del CJNG en el norte de Michoacán, con presencia en zonas como Zamora, Tanhuato y Ecuandureo.