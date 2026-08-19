Muere a los 99 años la veterana de la resistencia antinazi polaca Wanda Traczyk-Stawska

"Adiós, heroína", escribió en X el primer ministro polaco, Donald Tusk, y recordó una máxima de Traczyk-Stawska: "No te pares a mirar cuando ocurra algo malo, reacciona de inmediato, porque ése es tu deber".

"Varsovia ha perdido a alguien extraordinario", señaló por su parte el alcalde de la capital polaca, Rafal Trzaskowski, quien la definió como alguien que "a lo largo de toda su vida nos enseñó lo que más importa: coraje, dignidad y responsabilidad por el resto de seres humanos".

Nacida en Varsovia en 1927, se implicó como adolescente en el movimiento clandestino Szare Szeregi (Rangos Grises), uno de los primeros activos en la resistencia contra los nazis, que habían invadido Polonia en 1939, y con el cual llevó a cabo pequeños actos de sabotaje.

Más tarde se unió al Ejército Nacional, como era conocido el brazo armado del Estado Secreto polaco, leal al Gobierno en el exilio.

Con 17 años participó en el Alzamiento de Varsovia de 1944, como enlace y más tarde en calidad de combatiente. Allí fue herida y posteriormente capturada tras la capitulación de los insurgentes, tras lo cual pasó por varios campos de prisioneros de guerra antes de ser liberada con el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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Más tarde Traczyk-Stawska estudió Psicología y trabajó con niños con necesidades especiales.

En 2020, ya con 93 años, participó en manifestaciones proeuropeas y en la oleada de protestas feministas contra el endurecimiento de la ley del aborto bajo el Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que prohibió la interrupción del embarazo incluso en caso de fetos con malformaciones.