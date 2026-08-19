OEA pide acelerar esfuerzos para mejorar la seguridad y preparar las elecciones en Haití

En una conferencia de prensa, Ramdin dijo que Haití atraviesa un momento decisivo y que los actores políticos e institucionales deben actuar unidos para restablecer un Gobierno constitucional y democráticamente elegido mediante un proceso electoral creíble.

"Debemos acelerar colectivamente los esfuerzos en materia de seguridad y elecciones", señaló el secretario general, quien consideró que ambas cuestiones constituyen las prioridades "más inmediatas e interdependientes del país".

Ramdin consideró urgente acelerar el calendario electoral y reforzar el registro y la identificación de ciudadanos, además de las campañas de información pública y movilización de votantes.

"La OEA continuará evaluando de manera constante tanto el entorno de seguridad como los preparativos electorales. Estas dos dimensiones no pueden disociarse", afirmó.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití fijó para el próximo 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como el referendo para ratificar las enmiendas a la Constitución, todo ello previsto inicialmente para el 30 agosto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con relación a la seguridad, Ramdin respaldó la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), pero advirtió que esa medida no será suficiente si los países que han ofrecido personal, equipos o recursos financieros no aceleran el cumplimiento de sus compromisos.

A su juicio, el trabajo de esa fuerza es fundamental para mejorar la seguridad y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones seguras.

Entre los objetivos inmediatos, el secretario general de la OEA citó reducir el control territorial de las bandas armadas, garantizar el acceso al aeropuerto internacional y al puerto y restablecer una vía segura hacia el sur del país.

La misión estuvo integrada por representantes de la OEA, la Comunidad del Caribe (Caricom), Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Consejo Interamericano de Defensa y el Colegio Interamericano de Defensa, además de la secretaria general de Caricom, Carla Barnett.

Durante la visita, la delegación se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y miembros de su Gobierno para analizar los avances y los desafíos que persisten en el país.

Ramdin anunció que la OEA continuará dando seguimiento a la situación y defendió que la comunidad internacional pase de los compromisos a acciones concretas que produzcan resultados visibles para la población haitiana.

"Haití se encuentra en un momento decisivo. El futuro de Haití pertenece, ante todo, al pueblo haitiano. Pero la comunidad internacional también tiene responsabilidades", subrayó.