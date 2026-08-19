ONG presentan plataforma con datos y "vulneraciones" en las misiones médicas de Cuba

De acuerdo con PD, se trata de "un expediente verificable por país", y cuenta con datos históricos, contratos y normativas, y "permite investigar, comparar y descargar información sobre las misiones médicas cubanas en 209 países y territorios".

Según la ONG, “distingue entre misiones activas, inactivas, canceladas o piloto” y posee información relacionada con unos “1.185 testimonios protegidos y 217 testimonios públicos” correspondientes a 60 países, y examinados por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Human Rights Watch.

La CIDH por su parte, en conjunto con su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), denunció el pasado abril “vulneraciones” de carácter estructural de “derechos laborales, sindicales, y de movilidad humana”.

Según el informe, los profesionales que integran misiones cubanas en el exterior han experimentado “prácticas de retención de ingresos, jornadas laborales extensas y la asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria”.

Sin embargo, reconoció la relevancia de la labor del personal de salud cubano de estos mecanismos “en la provisión de servicios esenciales para poblaciones en situación de vulnerabilidad” y destacó que “contribuye al fortalecimiento de sus sistemas públicos en contextos donde la atención médica resulta limitada o insuficiente”.

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Las brigadas médicas cubanas -constituidas hace más de seis décadas y con más de 600.000 profesionales destinados en 165 países, según datos oficiales- han sido uno de los focos de la política hacia Cuba de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, en su segundo mandato.

El Gobierno cubano por su parte, ha negado las críticas hacia las misiones médicas cubanas y ha calificado de “feroz presión” y “chantaje” la presión de Washington sobre los países de América Latina y el Caribe.

En los últimos meses y bajo presión de Washington, Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago suspendieron su cooperación médica con Cuba o reformado sus términos.

Pese a los cuestionamientos sobre sus condiciones laborales, los médicos que integran estas brigadas médicas obtienen un salario en dólares mejor que el que obtendrían en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario y en la formación de médicos).