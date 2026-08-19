Operativo contra crimen organizado desata el bloqueo de varias vías en el oeste de México

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el gabinete de seguridad va a dar la información y por eso se dio esta toma de algunos lugares”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre después de que medios mexicanos reportaran que desde la madrugada de este miércoles se registraron balaceras, bloqueos y quema de vehículos en municipios como Zamora, Morelia, Zacapu y Quiroga.

La Secretaría de Seguridad Estatal confirmó los bloqueos y aseguró que la Guardia Civil está operando en distintos puntos del estado para liberar las vialidades, “mantener el orden y garantizar la seguridad de la población”.

Sheinbaum explicó que la operación provocó la "toma de algunos lugares" y aseguró que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras fuerzas federales se encuentran desplegados para contener las acciones de los grupos criminales.

“Está ahí la Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar”, agregó, sin precisar la identidad de las personas buscadas ni el grupo criminal al que presuntamente pertenecen.

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La mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad ofrecerá posteriormente los detalles de la operación, que, aseguró, comenzó durante la madrugada.

“Lo informan en un momento, pero la razón es esa, es un operativo que desde la madrugada están desarrollando”, sostuvo.

Los hechos ocurren en medio del reforzamiento de la presencia federal en Michoacán, uno de los estados mexicanos más golpeados por la violencia del crimen organizado y escenario de disputas entre organizaciones criminales por el control territorial, las rutas de narcotráfico y actividades como la extorsión.

El Gobierno de Sheinbaum ha mantenido en las últimas semanas un despliegue especial de seguridad en el estado, que incluye efectivos militares, de la Guardia Nacional y fuerzas estatales, ante episodios de violencia y amenazas contra sectores productivos.

El pasado 10 de agosto, la mandataria confirmó que mantendría el refuerzo de seguridad en Michoacán tras denuncias de amenazas contra inspectores vinculados a la industria del aguacate.

Michoacán también fue uno de los principales escenarios de los bloqueos y quema de vehículos registrados en febrero pasado tras el operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, entonces líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desencadenó una reacción violenta de la organización en varios estados del país.

Las autoridades mexicanas han reforzado desde entonces las operaciones de inteligencia y el despliegue de fuerzas federales en Michoacán, donde el Gobierno considera la seguridad una de sus prioridades.