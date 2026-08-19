19 de agosto de 2026 a la - 15:45
Pakistán convoca a la encargada de negocios de EE. UU. tras declaraciones sobre Cachemira
Islamabad, 19 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán convocó este miércoles a la encargada de negocios de EE. UU. en Islamabad, Natalie Baker, para protestar por las recientes declaraciones del embajador estadounidense en la India sobre la disputada región de Cachemira.
En declaraciones a los medios de comunicación el miércoles, el embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, describió la región Jammu y Cachemira como "una parte importante de la India" durante su primera visita a la zona.