Mundo
19 de agosto de 2026 a la - 15:45

Pakistán convoca a la encargada de negocios de EE. UU. tras declaraciones sobre Cachemira

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Islamabad, 19 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán convocó este miércoles a la encargada de negocios de EE. UU. en Islamabad, Natalie Baker, para protestar por las recientes declaraciones del embajador estadounidense en la India sobre la disputada región de Cachemira.

Por EFE

En declaraciones a los medios de comunicación el miércoles, el embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, describió la región Jammu y Cachemira como "una parte importante de la India" durante su primera visita a la zona.