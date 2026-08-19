RSF denuncia la detención "injustificada" en Togo de dos documentalistas franceses

Sebastian Perez Pezzani y Gaël Mocaër, junto al colaborador togolés Fred Vedomey, fueron arrestados el 27 de julio, mientras rodaban un episodio de 'Les Routes de l’impossible', un programa emitido en la cadena pública francesa France 5, del grupo France Télévisions, y producido por Tony Comiti Productions.

Desde el pasado 17 de agosto, están en régimen de detención provisional inculpados por "falsas declaraciones".

"RSF está preocupada por esta situación, que se prolonga desde hace más de 20 días. La organización denuncia un procedimiento que considera tan injustificado como desproporcionado y pide su liberación inmediata", señaló el director general de RSF, Thibaut Bruttin.

En concreto, la oenegé denunció que Sebastian Perez Pezzani "padece graves problemas de salud que necesitan de una atención médica inmediata".

La productora Tony Comiti Productions, para la que los arrestados trabajan, aseguró que los dos franceses entraron en Togo "con todos los documentos oficiales requeridos y en pleno respeto de la reglamentación en vigor".

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Según Libération, las familias de los dos documentalistas fue recibida este miércoles en el Ministerio de Exteriores de Francia en París.

"Los servicios del Ministerio, en París y en Lomé, están plenamente movilizados para cerciorarse de sus condiciones de detención, de su estado de salud y del respeto a sus derechos de defensa", precisó el Gobierno francés, al poco de conocerse el caso el martes.

Pequeño país costero de África Occidental, Togo está gobernado desde 2005 por Faure Gnassingbé, sucesor de su padre, Eyadéma Gnassingbé, quien permaneció 38 años en el poder.

El país ocupa el puesto 97 de 180 en la clasificación anual de la libertad de prensa de RSF.