Tribunal de Derechos de Naturaleza examina en Ecuador seis casos de explotación petrolera

La sesión se desarrolla en el marco del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), que reúne en Ecuador a organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y de la sociedad civil para debatir sobre las amenazas que enfrenta la Amazonía y articular acciones para su protección.

"Van a escucharse seis casos de derechos de la naturaleza, seis casos de explotación petrolera, uno en Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú", explicó a EFE Natalia Greene, directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y secretaria del tribunal.

Greene señaló que en esta ocasión está centrado en una problemática común para los países amazónicos como es la expansión de la explotación petrolera.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una instancia ética y no vinculante que busca visibilizar conflictos territoriales y articular a comunidades que enfrentan problemáticas similares, además de emitir veredictos que puedan servir como referencia para sus reivindicaciones.

Entre los casos que serán examinados figura el del Yasuní, en Ecuador, coincidiendo con el tercer aniversario de la consulta popular en la que cerca del 59 % de los votantes se pronunció a favor de mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini).

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La sesión forma parte de las actividades del XII Foro Social Panamazóónico (FOSPA Ecuador 2026), que se celebra en Puyo del 16 al 22 de agosto y que busca concluir con un plan de acción conjunto para la defensa de la Amazonía.

Precisó que el FOSPA se ha organizado en pilares, a los que llaman "casas temáticas": Territorio libre de extractivismo, donde se incluye el tema de petróleo, minería y derechos de la naturaleza; la de autodeterminación y soberanía, especialmente de pueblos indígenas; una sobre economía y justicia climática y una última que corresponde al tema de mujeres y diversidades".

A través de estas actividades, de un campamento permanente de las juventudes y del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, se articularán debates para concretar el plan de acción.