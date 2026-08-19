Trump mantiene control en primarias de Wyoming, pese a que su opción a gobernador perdió

Mientras en la elección para el Senado la candidata respaldada por el mandatario, Harriet Hageman, se impuso a otros cinco aspirantes, y en la de la Cámara de Representantes, también lo hizo Chuck Gray, alineado con Trump; por lo que la gobernación del Estado representó un contratiempo en las apuestas del jefe de Estado.

Durante la campaña a las primarias, Trump apoyó a la candidata Megan Degenfelder, quien no superó al senador Eric Barlow, quien finalmente se enfrentará al demócrata Kenneth Casner para convertirse en gobernador de Wyoming.

Barlow es un político muy arraigado a Wyoming, con más de catorce años de experiencia y, por lo tanto, muy conocido por los votantes que apostaron por priorizar la política local frente a los grandes debates nacionales.

Pese a que Trump comentó en su red Truth Social sus triunfos en las primarias del martes -"a lot of great wins tonigth!!!" (muchas victorias importantes esta noche), escribió -, no hizo ninguna mención a la gobernación de Wyoming y a la derrota de su candidata.

Wyoming es el estado considerado más republicano del país, ya que en todas las elecciones desde 1968 ha votado por el candidato de ese partido a la presidencia.

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En 2024, Trump obtuvo casi un 72 % de los votos, frente a un 26% que logró Kamala Harris.

Por primera vez en 32 años, Wyoming celebró este martes primarias a gobernador, al Senado y a la Cámara de Representantes al mismo tiempo.