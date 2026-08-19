Un ataque ruso contra un edificio de la policía ucraniana deja dos agentes muertos

"Este ataque se cobró la vida de dos agentes de policía. Al menos 20 personas resultaron heridas. El enemigo vuelve a atacar no solo edificios. Ataca deliberadamente a personas que trabajan cada día para garantizar la seguridad de los demás", dijo en Facebook el jefe adjunto de la Policía Nacional, Máxim Tsutkiridze.
El ataque produjo un incendio en el tejado y en la cuarta planta del edificio.
"En el lugar de los hechos trabajan agentes de policía, equipos de rescate y otros servicios de emergencia. Estamos ayudando a los afectados, garantizando la seguridad de la población y documentando todas las consecuencias de este ataque", agregó el mando policial.