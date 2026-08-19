Un brote de sarampión vinculado a un festival en Suecia provoca una veintena de contagios

La Agencia de Salud Pública sueca explicó que la mayoría de los contagiados son personas no vacunadas y menores de 18 años, así como que se han registrado casos en residentes en siete regiones distintas, incluida la de Estocolmo.

Las autoridades suecas han iniciado el rastreo de contactos de los contagiados y se han puesto en contacto con todos los participantes en el festival Urkult, celebrado entre los pasados 30 de julio y 2 de agosto.

"Los brotes de sarampión son poco frecuentes. La vacunación contra el sarampión forma parte del programa nacional de vacunación infantil y la cobertura en todo el país es de cerca del 95 %", señaló en un comunicado esa agencia.

El número de casos registrados comenzó el pasado sábado con cinco y casi se ha duplicado en las últimas 24 horas.

El festival Urkult (cultura primitiva) se celebra cada año desde 1995 en el municipio de Sollefteå y está centrado en la música popular y las músicas del mundo.