Un operativo de ICE en un bufete de inmigración de California desata críticas de senador

El incidente ocurrió la mañana del pasado 14 de agosto en las instalaciones del bufete Morris Law Group, hasta donde llegaron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), asegurando que el lugar era el domicilio postal principal de muchos extranjeros que eran su objetivo, según información citada por el Sacramento Bee.

Raissa Morris, propietaria de Morris Law Group, contó al periódico que recibió un mensaje de texto de una de sus empleadas que decía: "Inmigración está aquí". La abogada instruyó al personal a comunicar a los agentes federales que no podían inspeccionar el edificio sin una orden judicial.

Los agentes, que llegaron en camionetas sin identificación, argumentaron que habían recibido desde Washington una lista de personas con procesos migratorios que tenían esa dirección y necesitaban inspeccionar el lugar en busca de ellos y de sus camas.

Además, los agentes habrían amenazado con regresar en la tarde y romper puertas y ventanas para entrar.

“Esta conducta por parte de ICE es inaceptable”, dijo Schiff en su cuenta de X al conocer del caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador demócrata por California indicó que ICE debería saber que no puede ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial.

“En lugar de cumplir con la ley, los agentes de ICE optaron por amenazar con ejercer violencia contra un bufete de abogados debido a las personas a quienes representan”, añadió.

El demócrata aseguró que su oficina tiene la intención de investigar el incidente.

Por su parte, Morris que representa a más de 2.000 inmigrantes, dijo al rotativo que algunos de sus clientes, especialmente las víctimas de delitos, suelen utilizar la dirección de la oficina como su domicilio postal, una práctica que no es ilegal.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado sus operativos migratorios para alcanzar la meta de 2.000 arrestos al día.