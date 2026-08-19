Universal firma un acuerdo para lanzar artículos de 'The Beatles' antes de sus películas

"The Beatles encarnan el poder de la música para cambiar el mundo, y esa influencia los convierte en una de las marcas culturales más icónicas y perdurables de todos los tiempos", indicó el presidente y director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grainge, en un comunicado emitido a la revista Variety.
Este acuerdo otorgará derechos exclusivos a Universal, encargado de gestionar el catálogo musical de la banda, incluirá productos físicos y digitales, licencias y comercio electrónico.
El convenio se produjo en pleno rodaje de las cuatro ambiciosas películas biográficas sobre el cuarteto británico que dirige Sam Mendes y cuyo estreno está previsto para 2028.
El proyecto, titulado 'The Beatles - A Four Film Cinematic Event', contará con Paul Mescal interpretando a Paul McCartney, Harris Dickinson a John Lennon, Joseph Quinn a George Harrison y Barry Keoghan a Ringo Starr.
La compañía Apple Corps fue creada en 1968 por los cuatro miembros fundadores de la banda con el objetivo de gestionar los intereses creativos y comerciales de The Beatles.