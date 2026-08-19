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19 de agosto de 2026 a la - 13:55

Universal firma un acuerdo para lanzar artículos de 'The Beatles' antes de sus películas

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Los Ángeles (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Universal Music ha firmado un acuerdo con Apple Corps, la corporación multimedia que posee los derechos de la banda británica The Beatles, para vender productos antes del estreno de las películas biográficas sobre el popular conjunto de Liverpool, previstas para 2028.

Por EFE

"The Beatles encarnan el poder de la música para cambiar el mundo, y esa influencia los convierte en una de las marcas culturales más icónicas y perdurables de todos los tiempos", indicó el presidente y director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grainge, en un comunicado emitido a la revista Variety.

Este acuerdo otorgará derechos exclusivos a Universal, encargado de gestionar el catálogo musical de la banda, incluirá productos físicos y digitales, licencias y comercio electrónico.

El convenio se produjo en pleno rodaje de las cuatro ambiciosas películas biográficas sobre el cuarteto británico que dirige Sam Mendes y cuyo estreno está previsto para 2028.

El proyecto, titulado 'The Beatles - A Four Film Cinematic Event', contará con Paul Mescal interpretando a Paul McCartney, Harris Dickinson a John Lennon, Joseph Quinn a George Harrison y Barry Keoghan a Ringo Starr.

La compañía Apple Corps fue creada en 1968 por los cuatro miembros fundadores de la banda con el objetivo de gestionar los intereses creativos y comerciales de The Beatles.