Wall Street abre verde tras anunciar EEUU que duplicará el volumen de su recompra de bonos

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en 53.472 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,3 %, hasta 7.714 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,06 %, hasta 26.304 unidades.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que duplicará el volumen de sus operaciones de recompra de bonos, hasta al menos 4.000 millones de dólares, con el fin de "apoyar la liquidez" de los valores a largo plazo (de 10 a 20 años y de 20 a 30 años).

Este cambio entrará en vigor el próximo 9 de septiembre y se mantendrá durante el resto de este trimestre de refinanciación, hasta el 4 de noviembre, según un comunicado.

Tras el anuncio, el bono del Tesoro a 30 años, que en las últimas sesiones alcanzó su nivel más alto en 19 años, bajaba hasta el 5,2 % y el del bono a 10 años retrocedía hasta el 4,65 %.

Los expertos atribuyen la subida de los bonos en las últimas jornadas al temor de los inversores a un aumento de la inflación debido al incremento del precio de los combustibles por la guerra de Irán, en un momento en que las negociaciones de paz entre la República Islámica y Estados Unidos permanecen estancadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lunes terminó el plazo establecido en el memorando que ambos países firmaron en junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra.

Mientras, el oro subía un 2,3 % en el arranque de las negociaciones en Nueva York, hasta los 4.523 dólares la onza, y la plata ganaba un 2,2 %, hasta 65,44 dólares la onza.