Más allá de las palomitas: la Academia de Hollywood busca los 50 mejores cines del mundo

"Queremos que la gente sepa lo importante que es unirse como comunidad. Eso es lo que son los cines: anclas de las comunidades, donde la gente puede reunirse a ver películas, a vivir el cine, a escuchar a alguien contar su historia", explicó en entrevista con EFE la directora general de membresía, impacto e industria de la Academia, Meredith Shea.

La Lista de Cines Destacados, que algunos ya comparan con una especie de guía Michelin de las salas de cine, fue una propuesta del director Jason Reitman ('Juno', 2007), miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia, y la convocatoria para participar permanecerá abierta hasta el 25 de agosto.

"Jason trajo esta iniciativa a la junta y hubo muchísimo entusiasmo", relata Shea, quien asegura que la Academia trabajó rápidamente para establecer los criterios de esta lista inaugural, que se espera revelar en la primavera de 2027.

Esta semana se anunció que el comité estará presidido por el director Sean Baker y la productora Samantha Quan, integrantes del equipo de 'Anora', ganadora del Óscar a la mejor película en 2025, mientras que los recintos serán elegidos y aprobados por miembros de todas las ramas de la institución.

Se elegirán 25 teatros estadounidenses y 25 internacionales. Estas deben ser salas físicas de operación permanente durante todo el año y pueden proyectar películas de estreno o de repertorio.

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"Puede ser un cine de una sola sala en un pueblo pequeño. Puede ser un multiplex grande en una ciudad importante. Pero todos comparten la misión de proyectar una película para que la gente se reúna", dice Shea.

Además de la participación comunitaria, otros criterios de evaluación incluirán la calidad de la imagen y el sonido, la programación, la diversidad, inclusión y accesibilidad, la importancia histórica y la preservación, el diseño y las condiciones de la sala, así como la oferta de alimentos y bebidas.

"Diría que los criterios que establecimos abarcan todos los aspectos de la experiencia cinematográfica. Desde la programación hasta la oferta de alimentos y bebidas y a lo que cada sala aporta a su comunidad, aquello que la hace contar una historia diferente", añade.

Los cines deben enviar vídeos como parte de su postulación, junto con una hoja que describa su historia y funcionamiento. Además, la Academia se asegurará de que el comité evaluador tenga representación global, de modo que sus propios miembros puedan evaluar los cines de su país o región.

"Sentimos que vamos a tener esa mirada completa al revisar todas las aplicaciones", explica.

Aunque la asistencia a salas de cine en EE.UU. y Canadá aún no se recupera a niveles prepandemia (de 1.200 millones de boletos vendidos en 2019 a 769,2 millones en 2025, según datos de Pew Research citando a Nash Information Services), el calendario de estrenos de 2026 se perfila como el más sólido desde antes de la covid.

En ese contexto, Shea confía en que el impacto de esta iniciativa irá más allá del reconocimiento simbólico. "Es la primera de su tipo", indica.

"Creo que realmente va a inspirar a la gente a decir: 'Oye, nuestro cine local quedó en esta lista, deberíamos ir a ver una película y celebrar con ellos'", considera.

La primera lista se hará pública en la primavera de 2027 y marcará la pauta de un proyecto que aún se está construyendo, aunque Shea adelanta que está encaminado al centenario de los Óscar, en 2028.

"En este primer año, vamos a aprender mucho sobre cómo continuar", dice la directiva.

Shea explica que en 2028 se publicará una segunda lista con otras 50 salas, coincidiendo con el centenario de los Óscar, lo que daría un resultado de 100 cines.

"¿Por qué no celebrar nuestros 100 años con 100 salas de cine?", apunta.

Los cines seleccionados serán destacados en las plataformas digitales de la Academia, incluyendo su sitio web y redes sociales, y recibirán una certificación física para exhibir en su vestíbulo.