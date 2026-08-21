Retiraron el polémico semáforo de Pedrozo, tras casi una semana de la tragedia

Luego del trágico accidente con seis fallecidos, la concesionaria Rutas del Este inició el retiro de la señalización e implantará carriles de aceleración. El jefe de obras, Ing. José Irrazábal, sostiene que el proyecto original contemplaba el cierre del cruce, mientras los vecinos lidian con la falta de accesibilidad.
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La señalización fue desactivada por un operario para dar paso al retiro físico de las estructuras de soporte, en un operativo planificado para ejecutarse en un lapso estimado de 10 días.
El corte del flujo semafórico estuvo acompañado por la colocación de vallas de hormigón a lo largo de la calzada para bloquear las maniobras directas y giros a la izquierda. No obstante, la medida de contención ha generado un complejo escenario operativo para los automovilistas y un severo problema de movilidad peatonal para los residentes del área.
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Carriles de aceleración y solución original
El jefe de obras explicó que la intervención incluye obras de ensanchamiento de la calzada a ambos lados de la ruta internacional. Según el profesional, estos trabajos permitirán implementar carriles de desaceleración y aceleración para independizar las maniobras de incorporación y giro hacia los accesos locales sin interferir con el tránsito pesado de la PY02.
La estructura fue removida alrededor de las 07:40, luego del apagado del sistema. “Esperamos tener listos los trabajos en unos 10 días para reducir la interferencia en el cruce. En el proyecto original ya estaba previsto el cierre del paso central y que la circulación se realizara mediante los retornos existentes”, puntualizó.
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Respecto a la instalación inicial del artefacto, Irrazábal aclaró que fue el resultado de una decisión conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa, motivada en su momento por la fuerte oposición de los pobladores al cierre del cruce directo y a la falta de un paso peatonal terminado en aquel entonces.
Fricción por el cruce peatonal y el protocolo del ascensor
Frente a las quejas de los pobladores por las distancias que deben recorrer a pie —situación crítica por la presencia de una escuela local cuyos alumnos deben cruzar a diario—, la empresa sostiene que el área cuenta con una pasarela peatonal ubicada a unos 300 metros, además del paso superior en construcción que incluirá una vereda peatonal.
“Ayer a la noche ya se cerró todo. Es imposible tener que ir allá lejos y volver. Mi abuela tuvo que cruzar por el puente peatonal, pero el ascensor no funcionaba; vi cómo le costaba tanto esfuerzo. Tampoco nos dan otra alternativa, no nos queda de otra que arriesgarnos todos los días”, relató Leonardo, un joven poblador de la zona.
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Ante las denuncias de vecinos sobre la falta de funcionamiento del elevador del paso elevado, el jefe de obras aclaró el procedimiento técnico establecido: “El ascensor está habilitado exclusivamente para personas con discapacidad. Cuenta con un sistema de monitoreo por cámara desde el centro de operaciones. El usuario presiona un timbre, en el centro de control se verifica la imagen y desde allí se habilita el paso”, explicó.
Aislamiento y reclamos de la comunidad
Pese a las explicaciones técnicas brindadas por la contratista, el sentir en la comunidad de Pedrozo es de profunda desconexión con sus necesidades cotidianas.
Vecinos entrevistados en el lugar señalan que los mecanismos de solicitud remota o las distancias terminan obligando a ancianos, escolares y familias a sortear las vallas de hormigón y atravesar a pie la ruta internacional con alto riesgo.
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El retiro definitivo del semáforo busca resolver un punto negro de accidentabilidad sobre la red vial nacional, pero deja abierta la discusión sobre la urgencia de planificar infraestructura con enfoque de seguridad peatonal inclusiva para las comunidades locales.