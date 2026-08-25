Aumenta la preocupación en Bruselas tras ocho tiroteos en menos de una semana

En una entrevista a la emisora pública Radio 1, el ministro federal del Interior, Bernard Quintin, calificó los recientes incidentes armados como "totalmente inaceptables", y añadió que "son una señal de que debemos preservar con determinación la lucha contra la delincuencia relacionada con las drogas".

Quintin explicó que se han reforzado los efectivos de la policía judicial federal de Bruselas y pidió a las administraciones que "dejen de culparse unas a otras" ante las críticas de la oposición y de algunos alcaldes de localidades afectadas.

El ministro tiene previsto comparecer este martes en la comisaría de Anderlecht y la oposición -soclialistas y nacionalistas flamencos de extrema derecha- reclamó que ofrezca explicaciones ante la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento Federal.

El alcalde de Saint-Gilles, Jean Spinette, aseguró que "se están violando el orden público y la seguridad básicos", por lo que considera solicitar asistencia de la policía federal.

"Nuestros agentes de policía realizan arrestos e incautaciones constantemente. Todos nuestros hombres están en el terreno. Necesitamos más", declaró el edil al diario 'Le Soir'.

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En esta localidad periférica situada al sur de la capital se han registrado tiroteos durante tres días consecutivos, el más reciente a última hora de este lunes, cuando un hombre abrió fuego con un 'Kalashnikov' cerca de unas terrazas frecuentadas por menores de edad, sin registrarse heridos.

Durante la noche del domingo al lunes se registraron nuevos disparos en el mismo municipio y dos sospechosos fueron arrestados.

El domingo por la mañana, una bala quedó incrustada en la ventana de una vivienda sin afectar a la ocupante, que se encontraba en la cama en el momento del incidente.

Además de los tiroteos registrados en Saint-Gilles, el otro incidente armado más destacado se produjo el pasado viernes en la comisaría de Anderlecht, que pertenece al mismo distrito policial al ser un municipio fronterizo.

Se registraron varios disparos contra la comisaría y dos sospechosos huyeron en moto, aunque nadie resultó herido.

Según cifras de la Policía Federal, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2026 se han registrado 66 tiroteos en Bruselas, la mayoría de ellos vinculados al narcotráfico, a los que habría que sumar los incidentes armados registrados en agosto.

En este mismo período de tiempo, 25 personas han resultado heridas por armas de fuego y dos han fallecido.