Azerbaiyán y Armenia abordan cooperación en materia de energía eléctrica

Según el Gabinete de Ministerios de Azerbaiyán, la reunión tuvo lugar en la localidad azerbaiyana de Lachín, cerca de la frontera armenia.

En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Energía de Azerbaiyán y la empresa Azerenergy, así como enviados del Ministerio de Administración Territorial e Infraestructura de Armenia y la Operadora del Sistema Eléctrico del país.

"Durante la reunión, las partes analizaron la posibilidad de importar y exportar electricidad entre ambos países, así como posibles opciones para conectar las infraestructuras energéticas de ambos países en la frontera estatal", señala un comunicado.

La frontera entre Armenia y Azerbaiyán continúa cerrada desde la primera guerra de Nagorno Karabaj hace ahora más de tres décadas.

Hace unos años, las partes comenzaron a dar pasos para normalizar sus relaciones y firmaron el año pasado en la Casa Blanca un preacuerdo de paz como señal de compromiso con la continuidad de ese proceso.

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En el marco de ese proceso de normalización, un grupo de expertos azerbaiyanos viajó a Armenia por primera vez en más de 35 años para participar en una mesa redonda.

Poco después, una delegación armenia partió a Azerbaiyán para estrechar lazos entre las sociedades civiles de ambos países.

En diciembre de 2025, Azerbaiyán comenzó además a suministrar productos petrolíferos a Armenia.